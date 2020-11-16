Яков Кедми, военный эксперт, предположил, что Азербайджан был способен отправить в Армению огромную танковую колонну, которую армянским вооруженным силам не удалось бы остановить.

Согласно словам военного аналитика, Ереван вовремя подписал мирное соглашение с Баку, так как в ином случае боевые действия вполне могли перетечь уже на территорию Армении. Кедми считает, что азербайджанское командование было готово послать в сторону армянской столицы колонну танков.

Специалист уверен, что в последние дни конфликта Армения уже не обладала какими-либо значительными военными силами, поэтому ей бы не удалось противостоять азербайджанским войскам. Кедми также раскритиковал некоторых представителей армянской оппозиции, заявивших, что нужно продолжить конфликт и выслать миротворцев из РФ.