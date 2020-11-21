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На канале CBS сообщили о том, что Дональд Трамп-младший, сын действующего президента Соединенных Штатов, подхватил коронавирусную инфекцию.

Согласно словам корреспондентов телеканала, несколько дней назад сын американского лидера сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат. После этого его было решено перевести на карантин. Отмечается, что у него не замечено каких-либо симптомов данного заболевания.

В СМИ напоминают, что на территории США с момента начала пандемии было зафиксировано свыше 11,85 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. По данному параметру страна находится на 1-й строчке в мире. Ранее Трамп отметил, что не планирует вводить в Штатах карантин.

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  • Анна
  • 20.11.2020
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