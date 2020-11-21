На канале CBS сообщили о том, что Дональд Трамп-младший, сын действующего президента Соединенных Штатов, подхватил коронавирусную инфекцию.

Согласно словам корреспондентов телеканала, несколько дней назад сын американского лидера сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат. После этого его было решено перевести на карантин. Отмечается, что у него не замечено каких-либо симптомов данного заболевания.

В СМИ напоминают, что на территории США с момента начала пандемии было зафиксировано свыше 11,85 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. По данному параметру страна находится на 1-й строчке в мире. Ранее Трамп отметил, что не планирует вводить в Штатах карантин.