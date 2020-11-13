Для разработки более сложных интернет-проектов с уникальным функционалом рекомендуется использовать не типовые CMS, а PHP-фреймворки. Такой подход обеспечивает существенно больший простор для творчества. Однако особенности программной платформы усложняют задачи и увеличивают общую стоимость работы.

Разработчики сайтов на Laravel утверждают, что по сравнению с альтернативной платформой Symfony, первая в большей степени отвечает задачам оптимизации процесса разработки.

Действительно ли Laravel позволяет создавать уникальные проекты быстрее и дешевле, чем Symfony, при этом не уступающие в качестве и сложности более старому и устоявшемуся фреймворку?

Полюсы и минусы фреймворка Symfony

Данная программная платформа имеет солидный период истории развития – сообщество разработчиков возникло еще в 2005-ом году. Многие специалисты называют Symfony лучшим фреймворком с точки зрения стабильности работы и универсальности применения.

Наличие развернутого сообщества разработчиков обеспечивает постоянное развитие платформы, наличие огромного объема обучающих материалов, мануалов, инструкций.

С другой стороны, наличие большого количества обучающей информации усложняет задачи «вхождения» специалистов. Больше времени и сил приходится тратить на освоение знаний и навыков. Трудоемкость подготовки специалистов удорожает задачи разработки сайтов и веб-приложений на этой платформе.

Большим плюсом является широкий доступ к консалтинговым услугам. Специалистов и экспертов по Symfony в мире достаточно много.

За пятнадцать лет развития фреймворка выявленные в практической работе недостатки и баги по большей части устранены.

Большое количество готовых решений и модулей облегчает создание коммерческих и информационных проектов. Разработчики имеют достаточный выбор средств и инструментов для свободного творчество.

Все это гарантирует легкую масштабируемость и расширяемость проектов на фреймворке Symfony, отличную взаимозаменяемость и совместимость готовых модулей.

Выводы

Фреймворк Symfony можно назвать идеальным для скоростного запуска крупных корпоративных проектов. Наличие готовых решений позволяет минимизировать затраты времени и денежных средств на запуск масштабного стартапа в формате сайта компании или крупной организации.

Оптимальное решение для быстрого выхода на рынок и незамедлительного начала работы в сфере цифровой экономики.

Преимущества и недостатки фреймворка Laravel

Как водится, мнения разделились и сегодня все больше разработчиков предпочитают фреймворк Laravel вместо более сложного Symfony.

В данном контексте относительная «молодость» и новизна Laravel становится преимуществом:

В этом фреймворке учтены проблемы более старых программных платформ аналогичного типа и назначения.

Создателям Laravel удалось полноценно реализовать ряд современный принципов – сочетание легкости освоения и простоты в работе с развитым инструментарием, наличие типовых готовых решений и возможностей быстро создавать новые модули для необычного функционала.

Высокий уровень защиты при обмене данными. Обязанное условие успешного продвижения сайтов в поисковых системах.

Возможность разработки кастомной, персонально адаптированной панели администратора. Что существенно облегчает задачи управления проектами.

Качественная поддержка всех популярных систем управления базами MySQL, SQL Server, SQLite, PostgreSQL.

Быстрая масштабируемость сайтов и интернет-магазинов.

Большим преимуществом становятся регулярные обновления фремворка и доступная профессиональная техподержка.

Выводы

При создании интернет-магазина со стандартным функционалом с экономической точки зрения целесообразнее использовать готовые решения на платформе 1С-Битрикс.

Когда же от стартапа требуются некие уникальные функции и возможности, не достижимые на базе готовых CMS-решений, разработка сайта на Laravel становится оптимальным выбором. Незаменима разработка сайтов с использованием Framework и для задач быстрого запуска масштабных интернет-проектов с перспективами расширения бизнеса.