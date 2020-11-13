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«Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники – террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления» – такими словами начинает своё обращение к жителям Белоруссии бывшая кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Помимо прочего в сообщении, опубликованном на официальном канале пресс-службы Светланы Тихановской, присутствует информация о создании Народного трибунала, а также указано, что за «захват Лукашенко» будет амнистия.

Открыто осуждая правящий режим, Тихановская отметила, что со своей стороны делает всё возможное, чтобы Лукашенко и его пособники были признаны террористической организацией.

В опубликованном плане Народного трибунала в общей сложности присутствует 6 пунктов, в которые среди прочего включён и призыв к массовому маршу 20 декабря, в ходе которого «народ Беларуси… покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство».

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  • Анна
  • 11.11.2020
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