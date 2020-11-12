В ночь на 10 ноября Владимир Путин подписал соглашение о мире вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой армянского правительства Николом Пашиняном. Эксперты уверены, что российский лидер допустил ошибку, так как это соглашение больше всего сыграет на руку Турции.

Уже в день подписания соглашения Ильхам Алиев заговорил о российских и турецких миротворцах, хотя о последних в соглашении не сказано ровным счетом ничего. О том же говорил и Эрдоган. Турецкое издание Anadolu написало о том, что миротворческие силы страны намереваются войти в НКР в ближайшее время. Эту информацию опроверг Дмитрий Песков, который сообщил, что речь идет о мониторинговом центре. Располагаться он будет не в Карабахе, а на территории Азербайджана.

Помимо этого, Эрдоган первым поздравил Алиева с победой в войне и в своем выступлении заявил, что Армения передаст Азербайджану практически всю территорию Нагорного Карабаха.

Сказать наверняка, правы ли эксперты, считающие, что Тайип Эрдоган получил возможность ввести в Карабах свои войска, пока сложно. Однако предпосылки для этого все-таки есть.