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Портал Life.ru выяснил, что исполнитель Валерий Меладзе, который недавно призывал артистов бойкотировать новогодние шоу, весьма богат.

Как сообщается, у артиста имеет дом на Рублёвке, стоимостью около 2,5 миллионов долларов. Также он владеет особняком в посёлке Millennium Park – а самый дешевый дом здесь обойдётся не менее, чем в 600 миллионов рублей.

Также стал известен и заработок артиста. Так, в 2017 году он заключил контракт на 3,3 миллиона рублей, на следующий год у него было два крупных контракта – на 3 миллиона рублей и чуть меньше, на 2,9 миллиона рублей. Кроме того, за час выступления Меладзе агентства просят 40-60 тысяч долларов, и, как указывается, это основной источник его дохода.

Прибыль артисту приносит торговый центр «Вантаж» – около 15-ти миллионов рублей чистой прибыли ежегодно.

Указывается также, что Валерию Меладзе может при необходимости помочь его брат, продюсер и композитор, Константин, также зарабатывающий немало.

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