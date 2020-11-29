В информагентстве Military Watch отметили, что США обеспокоены тем, что РФ недавно испытала свой новый комплекс ПРО на территории Казахстана.

Отмечается, что новая установка противоракетной обороны предназначена для ликвидации МБР, оснащенных ядерными боеголовками. Она смогла успешно пройти все тесты на казахстанском военном полигоне под названием «Сары-Шаган». Журналисты отмечают, что испытания прошли практически сразу же после тестирования американскими ВМС своей системы ПРО.

Представители российского Минобороны отмечают, что протестированное в Казахстане вооружение, наименование которого все еще неизвестно, займется защитой российских территорий от атак с воздуха и космоса.