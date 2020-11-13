На днях планируется визит в Тбилиси госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. Предполагается, что одной из обсуждаемых с ним тем будет усиление американского военного присутствия в Грузии. Связано это с мирным соглашением, подписанным Баку, Ереваном и Москвой.

Грузинский эксперт Гия Хухашвили уверен, что США не смогут мириться с тем, что РФ нарушила в регионе существующий баланс сил. Ее миротворцы вошли в Карабах и Соединенным Штатам просто необходимо предпринять какие-то ответные шаги.

Аналитик считает, что у Грузии появился отличный шанс все же войти в Североатлантический альянс. Но даже если этого не случится, на территории страны может появиться американская военная база, разговоры о которой ведутся несколько лет подряд.

Напомним, что грузинская армия проходит подготовку под руководством инструкторов из США. Кроме того, Соединенные Штаты поставляют Тбилиси вооружение и военную технику.