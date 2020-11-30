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Сирийское агентство SANA сообщило об эвакуации американских военных, которые дислоцировались на базе Хараб аль-Джир. Более 25 грузовых автомобилей выехало отсюда в сторону Ирака. В колонне, помимо обычных грузовиков, замечены также бензовозы, бронеавтомобили и танки.

Журналисты заявляют, что ничего необычного в этой эвакуации нет. Просто Соединенные Штаты проводят ротацию своего военного контингента. В ближайшее время на базу Хараб аль-Джир будут переброшены новые военнослужащие.

Напомним, что военный контингент США вместе с войсками Демократических сил Сирии осуществляют контроль над регионами, расположенными на юго-востоке страны. Неоднократно утверждалось, что они оказывают поддержку курдам, которые занимаются добычей нефти. Причем делают это нелегально. «Черное золото» после незаконной добычи переправляется в Ирак при полном содействии военнослужащих Соединенных Штатов.

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  • Анна
  • 29.11.2020
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