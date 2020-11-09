Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты из Гонконга собрали дрон, который экономно расходует энергию.

Как сообщается, дрон потребляет на 61% меньше энергии в то время, когда катится по полу, а не летит в воздухе. Осуществляется это благодаря колесу в нижней части корпуса. Движение дрона управляется наклонными винтами, теми же самыми, которые позволяют ему летать в воздухе.

Дрон, как сообщается, имеет два мотора с винтами, закреплёнными на поворотном механизме. Наклон винтом осуществляется независимо в сторону от продольной оси. В случае, если дрону не требуется полёт в воздухе, он может опуститься на землю, и продолжить передвижение в сторону при помощи колеса. Винты продолжат работу, чтобы дрон смог удержать равновесие и не упасть, однако они будут меньше вращаться и меньше потреблять энергии.

Общая масса такого дрона составляет 1 950 граммов. Уточняется, что в этот вес входит и 500-граммовый макет лидара, так как дрон в первую очередь разрабатывался для составления высокоточных карт помещений в полёте.

Вам может понравиться

Капсулу Hyperloop протестировали первые пассажиры

Компания Virgin Hyperloop впервые протестировала свою капсулу, которая вскоре должна стать высокоскоростным… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Японии создали роботизированную руку для одиноких мужчин

Японский университет Гифу представил свою новую разработку под названием «Моя девушка на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Успешное испытание вакцины спровоцировало скачок акций и нефти

Заявление компаний BioNTech и Pfizer об успешном завершении третьего этапа клинических испытаний… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 9 ноября – ясно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 ноября – небольшая облачность, до -2 °C | Королев: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Подольск: погода, 9 ноября – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 9 ноября – ясно, до 13 °C |