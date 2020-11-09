Специалисты из Гонконга собрали дрон, который экономно расходует энергию.

Как сообщается, дрон потребляет на 61% меньше энергии в то время, когда катится по полу, а не летит в воздухе. Осуществляется это благодаря колесу в нижней части корпуса. Движение дрона управляется наклонными винтами, теми же самыми, которые позволяют ему летать в воздухе.

Дрон, как сообщается, имеет два мотора с винтами, закреплёнными на поворотном механизме. Наклон винтом осуществляется независимо в сторону от продольной оси. В случае, если дрону не требуется полёт в воздухе, он может опуститься на землю, и продолжить передвижение в сторону при помощи колеса. Винты продолжат работу, чтобы дрон смог удержать равновесие и не упасть, однако они будут меньше вращаться и меньше потреблять энергии.

Общая масса такого дрона составляет 1 950 граммов. Уточняется, что в этот вес входит и 500-граммовый макет лидара, так как дрон в первую очередь разрабатывался для составления высокоточных карт помещений в полёте.