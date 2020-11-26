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Руководство канала ТНТ планирует подать в суд на Евгения Черноусова – адвоката Фонда памяти группы Дятлова.

Так, недавно на телеканале вышел сериал «Перевал Дятлова». Черноусов собрался подать в суд, так как создатели шоу не получили у семей погибших согласия на использование их настоящих имён.

Однако затем выяснилось, что согласие дали все семьи туристов, за исключением Татьяны Перминовой, являющейся сестрой Игоря Дятлова. Как сообщается, семьи посмотрели два эпизода сериала, не увидели ничего оскорбительного, и подписали требуемые документы. А позднее передумала и Перминова, которая также дала согласие на выход сериала.

Семьи погибших туристов, как отмечается, были весьма недовольны результатами расследования дела 60 лет назад, и в прошлом году прокуратура вновь начала работу над изучением причин трагедии. В итоге был сделан вывод, что туристы погибли из-за снежной лавины.

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