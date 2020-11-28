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ООО «Байкал-Инжиниринг» создает легкий самолет, который смог бы использоваться для решения широкого круга задач и стал бы полноценной заменой морально устаревшему Ан-2, разработанному еще при СССР. На днях были проведены испытания этой разработки в аэродинамической трубе.

Для испытаний применялась уменьшенная в семь раз модель нового самолета ЛМС-901 «Байкал». Перед «продувкой» в аэродинамической трубе ее оснастили имитацией работающего двигателя. Пока о результатах испытаний говорить рано, так как завершен лишь первый их этап. Известно, что модель испытывали на скорости воздушного потока до 50 м/с.

Компания «Байкал-Инжиниринг» выиграла конкурс на создание самолета, способного заменить знаменитый «Кукурузник». Предложенный ею летательный аппарат будет иметь размах крыльев 16,5 метров и набирать скорость до 300 км/ч. Самолет рассчитан на 9 пассажиров, а также на перевозку грузов общим весом до 4,8 тонн.

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