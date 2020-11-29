читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Лечение оптической нейропатии Кьера или атрофии зрительного нерва может осуществляться посредством генной терапии. Об этом заявили ирландские исследователи из Тринити-колледжа. Они отметили, что полностью излечить атрофию сейчас не представляется возможным, однако нашли способ максимально защитить зрительный нерв от разрушения.

По словам экспертов, главной причиной развития атрофии является недостаточное количество белка, который обеспечивает нормальную деятельность митохондрий. Он кодируется с помощью гена OPA1. Именно этот ген ученые намереваются использовать для лечения глазных заболеваний.

Суть разработанной ними терапии заключается в том, что специальные вирусы, которые являются абсолютно безопасными для организма, доставляют ген OPA1 в пораженные клетки. Это дает возможность активировать деятельность митохондрий и остановить прогрессирование глаукомы. Ученые заявляют, что люди, которые подвергнутся такой терапии, не смогут избавиться от заболевания полностью, но будут нормально видеть до конца жизни.

Вам может понравиться

Биолог назвала важный недостаток вакцин от коронавируса

Все вакцины от коронавируса, о которых известно уже сейчас, являются двухкомпонентными. Поэтому…

Инфекционист дала советы лечащимся от коронавируса в домашних условиях

Врач Мария Мясникова, которая заведует инфекционными отделениями во второй клинической больнице Москвы,…

Минздрав проверит информацию об избиении пациентки завотделением в Подмосковье

«Компетентные органы», направленные Минздравом РФ, выяснят все обстоятельства конфликта между врачом и…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 ноября – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 29 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 ноября – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 ноября – пасмурно, до -6 °C | Королев: погода, 29 ноября – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 29 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 29 ноября – ясно, до 9 °C |