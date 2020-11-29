Лечение оптической нейропатии Кьера или атрофии зрительного нерва может осуществляться посредством генной терапии. Об этом заявили ирландские исследователи из Тринити-колледжа. Они отметили, что полностью излечить атрофию сейчас не представляется возможным, однако нашли способ максимально защитить зрительный нерв от разрушения.

По словам экспертов, главной причиной развития атрофии является недостаточное количество белка, который обеспечивает нормальную деятельность митохондрий. Он кодируется с помощью гена OPA1. Именно этот ген ученые намереваются использовать для лечения глазных заболеваний.

Суть разработанной ними терапии заключается в том, что специальные вирусы, которые являются абсолютно безопасными для организма, доставляют ген OPA1 в пораженные клетки. Это дает возможность активировать деятельность митохондрий и остановить прогрессирование глаукомы. Ученые заявляют, что люди, которые подвергнутся такой терапии, не смогут избавиться от заболевания полностью, но будут нормально видеть до конца жизни.