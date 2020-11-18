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В российском Совете Федерации сегодня, 18 ноября, решили дать свое согласие на отправку и развертывание миротворческих сил на территории Нагорного Карабаха.

Внесение соответствующего предложения было зачитано Артуром Муравьевым, полномочным представителем российского президента в верхней палате Совфеда. Затем состоялось его единогласное принятие. Валентина Матвиенко, спикер сената, отметила, что благодаря вводу миротворцев из России удалось остановить боевые действия в регионе.

Согласно словам спикера, в настоящее время миротворческие силы РФ выполняют важную гуманитарную операцию, позволяя беженцам вернуться в свои дома. Это прописано в договоренностях, принятых лидерами трех стран. Она добавила, что люди позитивно реагируют на прибытие российских миротворцев, осознавая, что вместе с ними пришел мир.

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