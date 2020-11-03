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Палеонтологи из Соединенных Штатов выяснили, что социальные связи у млекопитающих возникли еще во времена существования доисторических ящеров.

Исследователями был тщательно изучен род многобурчатых млекопитающих, обнаруженный сравнительно недавно. Речь идет о маленьких зверях, которые внешне напоминали современных сусликов. Возраст их останков составляет примерно 75,5 миллиона лет. Данных грызунов назвали Filikomys primaevus («дружелюбные мыши»).

Окаменелости этого зверька хорошо сохранились. Более того они считаются самыми полными останками млекопитающего, жившего в мезозойскую эру и когда-либо найденного в Северной Америке. Ученые определили, что эти грызуны обитали в норках и, вероятнее всего, формировали колонии.

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