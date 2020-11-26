Компания Sony заявила, что игровая консоль PlayStation 5 продемонстрировала самые высокие стартовые продажи среди всего семейства данных консолей.

Как отмечается, продажи PS5 начались с 12 ноября в ряде стран: Северной Америке, Японии и Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии, а также в Сингапуре. Спустя пять дней, как отмечается, запасы консолей закончились. С 19 ноября консоль появилась в продаже в других регионах. Указывается, что спрос на приставку оказался настолько большим, что часть предзаказов пришлось отменить.

Компания Sony на своей официальной странице в Twitter поблагодарила всех пользователей, благодаря которым им удалось добиться таких впечатляющих результатов. Также было отмечено, что новая партия игровых консолей поступит в розничные магазины уже до конца года.