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Известный ведущий Владимир Соловьев рассказал о шутливых ситуациях, связанных с записью эфира, в которых участвует российский президент Владимир Путин. Он сообщил, что одну такую шутку до сих пор простить не может.

По словам Соловьева, на одной из таких записей глава государства пригласил телеведущего поиграть в хоккей. Но игра не состоялась, так как представители администрации сослались на нехватку времени, занятость и необходимость срочно возвращаться в столицу.

Соловьев заметил, что не представляет, как бы он играл, так как не умеет даже стоять на коньках. Но данный эпизод запомнил хорошо. Ведущий уточнил, что произошел он еще до пандемии коронавируса.

О любви российского лидера к хоккею известно очень давно. Президент до сих пор участвует в матчах ночной лиги, которые проводятся на Красной площади. Причем делает это вполне успешно.

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