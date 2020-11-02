В издании Avia.pro сообщили, что ударные дроны Турции способны за один удар уничтожить целую роту танков Т-72 и Т-90 российского производства.

Отмечается, что ликвидировать российскую бронетехнику способны БПЛА Anka-S и Bayraktar TB2, однако наибольшей эффективностью против нее обладают беспилотники TAI Aksungur. Именно они, по словам некоторых экспертов, способны за один вылет нейтрализовать всю танковую роту.

Специалисты отмечают, что основной недостаток Т-72 заключается в его башне, изготовленной из бесшовных сталей, которые уязвимы к большинству современных снарядов. Поэтому беспилотные летательные аппараты способны без проблем уничтожать их. Модификация Т-72Б, выпуск которой начался в 1985 году, имеет более крепкую защиту, но все еще уязвима к атакам с воздуха.