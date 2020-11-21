Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о том, что на столицу надвигается циклон «Сара».

Из-за этого уже в ночь на 22 ноября, а также утром воскресенья, в Москве будет пасмурная погода, однако сильных осадков в это время не ожидается. Температура воздуха ночью составит около 2-4 градусов ниже нуля.

Но уже днём ожидается снегопад. Ближе к вечеру поднимется сильный ветер, что поспособствует образованию метелей. Тем не менее, днём температура воздуха будет держаться около нуля, может опускаться до минус двух градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, вечером ветер ожидается порывистый.

В ночь на понедельник воздействие циклона усилится, и утром также стоит ждать снегопад и ухудшение видимости на дорогах, что может спровоцировать заносы и перебои в авиасообщении.