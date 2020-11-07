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В очередном выпуске шоу «Голос» Сергей Шнуров посмеялся над другим наставником – Валерием Сюткиным.

Причиной для подобной реакции стал выбор Сюткина во время слепых прослушиваний. Как отмечается, Сюткин повернулся к Михаилу Жигареву, который исполнял казачью песню «Ой, то не вечер». Сюткин положительно отозвался как о самом исполнении, так и о выборе композиции.

Комментируя выбор коллеги, Шнуров заявил, что сам не был впечатлён выступление Жигарева, имея в виду его голос. После этого он заметил, что исполнитель внешне подходит Сюткину. В свою очередь, тот поблагодарил Шнурова за оказанное ему доверие.

Сюткин был единственным наставником, повернувшимся к Жигареву, что вызвало неоднозначные отзывы пользователей Сети. Некоторые предположили, что остальные наставники попросту не посчитали серьёзным выбранную исполнителем стилистику.

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