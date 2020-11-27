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Школьники украинского города Днепр (экс-Днепропетровск) придумали респиратор, который не только защищает от коронавирусной инфекции, но еще и ставит диагнозы. В маску встроены датчики, которые измеряют сразу несколько параметров – частоту дыхания, содержание кислорода в крови человека, а также температуру, загрязненность и влажность окружающего воздуха.

Вся собранная информация передается сперва на контроллер, который проводит анализ, а затем – на смартфон по каналу Bluetooth. Данные сравниваются с показателями при коронавирусе, после чего пользователю выдаются соответствующие рекомендации. Сообщается, что маска диагностирует не только Covid-19, но и другие вирусные инфекции.

В настоящий момент школьники находятся в поисках инвесторов. Они намереваются создать прототип «умной» маски и отправить ее на конкурс FIRST Robotics, который ежегодно проводится в Соединенных Штатах.

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