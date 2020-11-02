читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Счета музыкального лейбла Black Star были заблокированы московской налоговой службой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как отмечается, одним из основателей лейбла является рэпер Тимати. Счета были заблокированы в следующих банках: «Альфа-Банк», «Банк24», «Райффайзенбанк», «Сбер». Причиной для блокировки стала претензия ФНС – как сообщается, Black Star не оплачивал налоги. Сумма налогов не разглашается.

Позже финансовый директор лейбла подтвердил то, что счета были действительно заблокированы. Однако он назвал это технической ошибкой, отметив, что просроченных налогов у компании нет, и они всегда всё оплачивали своевременно. Он сообщил, что проблема с блокировкой счетов будет разрешена в скором времени.

Вам может понравиться

В Кремле прокомментировали падение курса рубля

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, при комментировании снижения курса рубля заявил, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Армения просит помощи России в решении военного конфликта

Россия отказалась от размещения миротворческих сил на территории Карабаха без согласования с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Минск въехала бронетехника с пулеметами

В информационном агентстве «Интерфакс» сообщили, что в столицу Белоруссии недавно прибыли бронированные… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | город Мытищи: погода, 2 ноября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 ноября – переменная облачность, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 ноября – переменная облачность, до 10 °C | Королев: погода, 2 ноября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 2 ноября – пасмурно, до 7 °C | Армавир: погода, 2 ноября – небольшой дождь, до 17 °C |