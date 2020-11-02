Счета музыкального лейбла Black Star были заблокированы московской налоговой службой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как отмечается, одним из основателей лейбла является рэпер Тимати. Счета были заблокированы в следующих банках: «Альфа-Банк», «Банк24», «Райффайзенбанк», «Сбер». Причиной для блокировки стала претензия ФНС – как сообщается, Black Star не оплачивал налоги. Сумма налогов не разглашается.

Позже финансовый директор лейбла подтвердил то, что счета были действительно заблокированы. Однако он назвал это технической ошибкой, отметив, что просроченных налогов у компании нет, и они всегда всё оплачивали своевременно. Он сообщил, что проблема с блокировкой счетов будет разрешена в скором времени.