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Над Персидским заливом продолжают сгущаться тучи. Ситуация в регионе сильно обострилась после убийства физика Мохсена Фахризаде, который по информации американской разведки принимал участие в разработке иранского ядерного оружия. Сперва в заливе появились американские боевые корабли, а сейчас Саудовская Аравия открыла для израильских истребителей свое воздушное пространство.

Военные эксперты считают, что Израиль вполне может воспользоваться этим разрешением и нанести удар по Ирану. Но не стоит забывать, что Тегеран вполне способен ответить на подобные атаки. В его распоряжении имеется ядерное оружие, которое он давно грозится применит против Тель-Авива.

После убийства Фахризаде официальные лица Ирана пообещали отомстить за ученого. Они обвинили и Израиль, и поддерживающие его Соединенные Штаты. Можно предположить, что Тегеран попытается привлечь к убийству внимание международной общественности и действовать исключительно дипломатическими методами. Но не исключен и военный сценарий развития дальнейших событий.

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