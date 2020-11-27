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Майя Санду, новоизбранный президент Молдавии, в рамках недавнего телеэфира сообщила, что не перестанет добиваться вывода миротворческих сил РФ из Приднестровья.

Согласно ее словам, каждое молдавское правительство обладало таким же мнением, поэтому в ее высказываниях нет ничего нового. Санду добавила, что речь идет об официальной позиции страны, которая не изменялась, поэтому она продолжит ее продвижение. Оперативную группу войск РФ необходимо обязательно вывести из региона, чтобы наконец-то завершить восстановление территориальной целостности государства, считает президент.

Ранее молдавский лидер отметила, что использование «мягкого подхода» в рамках переговоров по Приднестровью оказались малоэффективными. Санду также отметила, что им еще только предстоит определить статус данного региона после его реинтеграции. Она считает недопустимой федерализацию Молдавии, которую предложил Игорь Додон, экс-президент страны.

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