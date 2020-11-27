Компания Samsung продолжает работу над складывающимися мобильными девайсами, продолжая удивлять мир интересными концептами. На этот раз она анонсировала создание и выпуск на рынок смартфона, который будет складываться втрое. По мнению представителей компании, это позволит увеличить размеры дисплеев и сделать гораздо более комфортным восприятие информации на них.

Еще один концепт чем-то напоминает современные рулонные шторы. В них дисплей сворачивается в рулон и скрывается в цилиндрическом корпусе. Одним легким движением руки пользователь может вытянуть из цилиндра лишь часть экрана, чтобы прочесть пришедшие уведомления либо весь экран целиком.

Данная технология очень напоминает разработку под названием Roled, созданную компанией LG. Однако конкурирующий южнокорейский производитель создавать ее для домашних телевизоров, а Samsung применил собственный вариант для концепта смартфонов.