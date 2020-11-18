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10 ноября транспортники Ил-76 начали переброску миротворческих сил РФ на территорию Нагорного Карабаха. Представляющий главное военное ведомство России Игорь Конашенков сообщает, что на сегодняшний день выполнено уже почти 190 рейсов. И переброска все еще продолжается.

После того, как были укомплектованы наблюдательные посты, началась транспортировка саперов, которые будут решать инженерные задачи любой сложности, а также заниматься разминированием отдельных участков фронта. Помимо 1960 российских военнослужащих, с аэродрома Ульяновска также было отправлено 380 единиц самой различной техники и 90 БТР.

Напомним, что сегодня еще одна группа, приземлившаяся на аэродроме в Эребуни, добралась до Степанакерта. Военная полиция РФ, которая уже расставлена по своим постам, отлично справилась с задачей обеспечения безопасности колонны миротворцев

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