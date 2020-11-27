Новая иммиграционная система будет применяться как к гражданам ЕС, так и к гражданам других стран, в том числе и из РФ. Гражданам ЕС, переезжающим в Великобританию 1 января 2021 года или после этой даты, потребуется виза для работы. То же самое касается других граждан Европейской экономической зоны и граждан Швейцарии. Это не относится к гражданам Ирландии. Они по-прежнему смогут работать в Великобритании без визы.

Для граждан ЕС, которые хотят переехать в Великобританию, и для их работодателей, очевидно, что это изменение к худшему.

С другой стороны, получить рабочую визу по новой системе будет проще, чем сейчас. Будет снижен минимальный уровень квалификации и минимальная заработная плата. Тестирование рынка труда для резидентов будет отменено. Для работодателей, которые уже спонсируют большое количество иностранных граждан в соответствии с уровнем 2 действующей иммиграционной системы, это долгожданные изменения.

Правительство опубликовало основную информацию о новой системе в январе 2020 года, затем руководство для работодателей в апреле и более подробную информацию в июле. Новые иммиграционные правила были объявлены 22 октября 2020 года. Новое руководство было выпущено в конце ноября 2020 года.

Новая иммиграционная система гарантирует, что рынок труда будет принимать людей, наиболее необходимых экономике, независимо от паспорта, а иммиграция не станет альтернативой предложению работы присутствующим, говорит заместитель министра внутренних дел Великобритании Кевин Фостер. Новые правила вступают в силу с 1 января 2021 года.

В случае посещения семьи или туристов ситуация для граждан ЕС существенно не изменится. Министр объявил, что вся процедура подачи заявления на разрешение на работу не должна занимать больше нескольких недель. После окончания переходного периода правила получения права на льготы и другие льготы также изменятся.

В соответствии с новой системой баллов к потенциальным иммигрантам из стран Европейского Союза будут относиться так же, как к иммигрантам из всех других стран.

Для получения права на работу в Великобритании потребуется минимум 70 баллов, при этом 50 баллов являются обязательными критериями, которые включают предложение о работе от утвержденного спонсора, соответствие навыков предложению и знание английского языка. Дальнейшие баллы будут начисляться в зависимости от заработной платы, указанной в предложении, образования и наличия вакансий в данном секторе. Однако изменения коснутся только новых иммигрантов, а не тех, кто уже находится в Великобритании.

“Мы с самого начала дали понять, что свободное передвижение людей из ЕС закончится по окончании переходного периода 31 декабря, поэтому мы вводим новую систему баллов для людей из всех стран. Мы считаем справедливым судить людей на основе имеющихся у них навыков, независимо от того, где был выдан их паспорт“, – говорит Фостер, отвечающий за иммиграцию в Министерстве внутренних дел Великобритании.

Он подчеркивает, что в случае прибытия с целью посещения семьи или туристов, ситуация с точки зрения граждан ЕС существенно не изменится, поскольку для таких прибытий на срок до шести месяцев не потребуется виза. Однако, если кто-то намеревается прийти на работу или учебу на срок более шести месяцев, он должен сначала проверить, соответствуют ли они условиям новой системы.

Великобритания: как получить разрешение на работу?

Как объясняют в министерстве, на практике это означает, что тот, кто хочет приступить к работе после 1 января 2021 года, должен будет проверить, соответствует ли эта работа критериям приема на работу по новой системе баллов, проверить, является ли потенциальный работодатель утвержденным спонсором в рамках новой системы, и в таком случае он должен подать заявление на получение рабочей визы.

Но для граждан ЕС этот процесс будет технически очень простым, и такое заявление можно будет подать через приложение для смартфона.

Весь процесс подачи заявления на разрешение на работу должен занять не более нескольких недель. Аналогичная система существует уже давно в отношении людей из других стран, и люди, которые намереваются работать в системе здравоохранения, автоматически окажутся на более быстром пути для получения визы.

“Однако следует подчеркнуть, что вы должны подать заявление на визу до приезда в Великобританию, и когда закончится переходный период, больше не будет возможности приехать в Великобританию и начать работать без получения предварительного разрешения”, – говорит Кевин Фостер.

После окончания переходного периода правила, регулирующие право на пособия и другие льготы, также изменятся, но, как указывает Фостер, это применимо только к новичкам. Те граждане ЕС, которые уже находятся в Великобритании – и получили постоянное или предварительное поселение – сохранят все свои существующие права. Он напоминает, что такое заявление уже подали более 4 миллионов граждан ЕС.

Новая система создает правильный баланс

Фостер не считает, что новая иммиграционная система приведет к появлению вакансий, чего опасаются некоторые работодатели, особенно в случае низкоквалифицированных рабочих мест. – Мы считаем, что иммиграция должна быть сбалансирована, предоставляя возможности для местных рабочих, и что работодатели не должны заполнять вакансии через иммиграцию. Мы также должны реалистично оценивать влияние COVID-19 на экономику, поскольку многим людям придется искать новую работу. Таким образом, ситуация с вакансиями в следующем году кажется маловероятной, признает он.

– Мы считаем, что новая система обеспечивает правильный баланс между предоставлением работодателям возможности нанимать людей с определенными навыками и гарантией того, что иммиграция не является альтернативой предоставлению возможностей работникам, которые уже находятся в Великобритании, в том числе являются гражданами ЕС.

Новая система также предназначена для поощрения инвестиций в обучение, которое позволит лучше использовать навыки тех, кто ищет работу. «Иммиграционная система должна разрешать прием людей с необходимыми нам навыками, но иммиграция должна быть дополнением к рынку труда, а не основой для заполнения вакансий», – подчеркивает Кевин Фостер.

Британское правительство начало информационную кампанию в странах ЕС и ЕАЭС, цель которой – повысить осведомленность их граждан об изменениях в иммиграционных правилах, которые вступят в силу в новом году.