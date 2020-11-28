Разведывательный самолет ВВС США слишком близко подошел к российским границам над нейтральными водами Черного моря, поэтому на его перехват был отправлен истребитель Су-27. Информацию об этом озвучили представители пресс-службы Национального центра управления обороной РФ.

Сообщается, что Су-27 был направлен для идентификации неизвестного самолета, обнаруженного средствами объективного контроля, а также для предотвращения пересечения воздушным судном государственных рубежей России. Истребитель оперативно догнал цель и опознал ее как RC-135. Затем пилот осуществил сопровождение разведывательного самолета вдоль нейтральных вод.

Источник сообщает, что российский истребитель проводил идентификацию и сопровождение в полном соответствии с международными правилами. Рубежи России нарушены не были.