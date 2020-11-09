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Футболист Артем Дзюба недавно стал участником громкого скандала – в Сеть попало личное видео с его участием.

Тренер национальной сборной после инцидента отстранил футболиста от ряда будущих матчей. Своё решение он объяснил тем, что этот скандал помешает другим игрокам. В поддержку Дзюбы выступили некоторые из российских звёзд.

Так, на сторону футболиста встали Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Наташа Королева, Яна Рудковская, Андрей Малахов, Дмитрий Маликов и другие. Киркоров поинтересовался, почему из-за данной видеозаписи все за секунду забыли о заслугах Дзюбы. Собчак сравнила ситуацию с травлей футболиста и «плохопахнущими стандартами СССР», когда человека во время партсобрания могли отругать за непристойное поведение.

На своих страницах в социальных сетях звёзды начали публиковать посты в поддержку Дзюбы со слоганом “Я/Мы Дзюба”.

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