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В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется военная колонна азербайджанских вооруженных сил, сопровождаемая миротворцами РФ.

Бронетехника ехала по территории Нагорного Карабаха неподалеку от города Шуши. Она направлялась в иную часть региона, находящуюся под контролем Азербайджана. Отмечается, что колонна состояла из трех грузовиков «КамАЗ», в которых находились военнослужащие. Миротворцы отмечают, что они перемещались без оружия.

Колонну сопровождали две бронемашины «Тигр» российского производства. В СМИ напоминают, что бои в регионе прекратились 10 ноября, после того как Ереван и Баку подписали мирное соглашение при содействии Москвы.

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