Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White собираются снять на МКС космическую драму.

Рабочее название предстоящего фильма – «Вызов». Отмечается, что кинокартина будет являться первой художественной работой, снятой в настоящем космосе.

Актриса на главную роль будет выбрана на конкурсе, который уже в скором времени будет открыт. Также будет выбрана и её дублёрша. Победительнице, как уточняется, также придётся пройти соответствующую подготовку для того, чтобы полететь в космос.

Первоначально планировалось устроить конкурс не только среди женщин, но и среди мужчин. Сценарии имелись и на мужскую, и на женскую роль. Однако создатели проекта позже решили, что женский образ в картине будет смотреться боле выигрышно.

Съёмки должны стартовать уже осенью следующего года. Имя режиссёра на данный момент неизвестно.