читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White собираются снять на МКС космическую драму.

Рабочее название предстоящего фильма – «Вызов». Отмечается, что кинокартина будет являться первой художественной работой, снятой в настоящем космосе.

Актриса на главную роль будет выбрана на конкурсе, который уже в скором времени будет открыт. Также будет выбрана и её дублёрша. Победительнице, как уточняется, также придётся пройти соответствующую подготовку для того, чтобы полететь в космос.

Первоначально планировалось устроить конкурс не только среди женщин, но и среди мужчин. Сценарии имелись и на мужскую, и на женскую роль. Однако создатели проекта позже решили, что женский образ в картине будет смотреться боле выигрышно.

Съёмки должны стартовать уже осенью следующего года. Имя режиссёра на данный момент неизвестно.

Вам может понравиться

Счета лейбла Black Star были заблокированы за неуплату налогов

Счета музыкального лейбла Black Star были заблокированы московской налоговой службой. Об этом… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 02.11.2020
  • читать 1 минуту

Иммунолог рассказал о людях, которым стоит повременить с вакцинацией от коронавируса

В связи с тем, что уже до конца года в России может… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.11.2020
  • читать 1 минуту

В Ростовской области проверят больницу после жалобы пациентки

В Ростовской области будет проверена Росздравнадзором центральная больница Константиновского района. Проверка была… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 31.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | город Мытищи: погода, 2 ноября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 ноября – переменная облачность, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 ноября – переменная облачность, до 10 °C | Королев: погода, 2 ноября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 2 ноября – пасмурно, до 7 °C | Армавир: погода, 2 ноября – небольшой дождь, до 17 °C |