Брянский областной суд приговорил гражданина России Юрия Ещенко к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

Как сообщается, Ещенко работал в организации из Североморска. Компания занималась обслуживанием радиоэлектронных систем корабля Северного флота. Обвиняемый совершил попытку передать США сведения о разработках российского ВПК. В 2015-2017 годах он копировал секретную документацию на комплексы вооружения, а в начале 2019 года он установил контакт с ЦРУ.

Задержание Ещенко было произведено в июле в Брянской области силами ФСБ. Обвиняемый совершил попытку передать секретные сведения иностранной спецслужбе.

Против Ещенко было возбуждено дело о государственной измене. Свою вину он признал и раскаялся в своих действиях. Как отмечается, отбывать наказание Ещенко будет в колонии строгого режима.