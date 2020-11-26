Федеральное агентство новостей составило антирейтинг из российских звёзд, которых зрители не желают видеть на «новогодних огоньках».

На первом месте оказался исполнитель Валерий Меладзе. Причиной для нелюбви зрителей, по всей видимости, стал недавний призыв Меладзе к другим артистам бойкотировать участие в съёмках «огоньков». Причём позже Меладзе попытался оправдаться за свои слова и забрал их обратно, отметив, что инициативу практически никто не поддержит.

Второе нежеланное лицо на «огоньках» – Ольга Бузова. Недавно она стала участницей скандала – якобы Алла Пугачева запретила приглашать Бузову на съёмки «огоньков». Однако позже представитель Бузовой сообщил, что Ольга даже не знакома лично с Пугачевой, и они никогда не общались. Скандал, как он заявил, выдуман на пустом месте.

На третьем месте оказался рэпер Моргенштерн. Против него высказался лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Он заявил, что целевой аудиторией «огоньков» является старшее поколение, и молодые исполнители вызовут у них отрицательную реакцию.

Четвертое место разделили Филипп Киркоров и Николай Басков, а на пятом оказалась Алла Пугачева.