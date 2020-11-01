В оперштабе по противодействию распространения коронавируса заявили о том, что Япония решила восстановить авиационное сообщение с РФ.

По имеющимся сведениям, авиаперевозчик «Аврора» собирается каждое воскресенье совершать 1 рейс из Владивостока в Токио. Для этого будут использоваться воздушные суда Airbus A319. Представители компании отметили, что в будущем число полетов может быть увеличено.

Начиная со следующего четверга, 5 ноября, рейсы в страну восходящего солнца начнет осуществлять «Аэрофлот». До японской столицы можно будет добраться напрямик из Москвы. Вначале полеты будут совершаться 1 раз в неделю, а потом их количество возрастет в 2 раза. В ведомстве при этом напоминают, что возвратившиеся из-за рубежа граждане РФ должны обязательно сдать тест на COVID-19 и опубликовать его результаты на сайте госуслуг.