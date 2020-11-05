Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о новом признаке, который может указать на коронавирус.

Это, как сообщается, заложенность ушей, что не является уж очень редким признаком. Как отметила Пшеничная, процитировавшая исследование турецких специалистов, из 172 обследованных пациентов заложенность ушей была выявлена у 31 человека.

При этом из пациентов, имеющих лёгкую форму заболевания коронавирусом, этот симптом был выявлен в 12% случаев. В тяжёлых формах заболевания заложенность ушей была обнаружена у 3% пациентов.

Пшеничная отметила, что если данный симптом не исчезает несколько дней, то следует обратить к отоларингологу, так как заложенность ушей может привести к гораздо более серьёзным осложнениям.