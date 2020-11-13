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Сегодня, 13 ноября 2020 года, на официальном сайте Роскомнадзора, появилась новостная заметка, призывающая российские СМИ рассмотреть альтернативы YouTube для размещения видеоматериалов.

Как поясняется в сообщении, в последнее время на YouTube видеоролики крупных российских СМИ, а также отдельных журналистов, стали получать различные «метки» и ограничения на видеоплатформе, усложняющие распространение контента. Причём такие ограничения ещё не самое страшное, ведь всегда остаётся риск блокировки видео или даже аккаунта.

«Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», – утверждается в сообщении ведомства.

Учитывая всё перечисленное, ведомство рекомендует российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний. Предпочтение при этом стоит отдавать тем платформам, у которых есть развитые CDN (сети, “раздающие” контент пользователю с близлежащего сервера – прим. discover24.ru), что позволяет конечному пользователю смотреть видео с максимальным комфортом.

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