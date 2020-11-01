Взрослые люди самостоятельно несут ответственность за собственное здоровье. Ежегодная диспансеризация, включающая сдачу анализов, не является для сотрудников большинства компаний и организаций обязательной.

В таких случаях человек часто годами не посещает поликлинику, обращается к врачу только, когда игнорировать ухудшение состояния здоровья становится невозможно. Это приводит к увеличению риска развития тяжелых осложнений.

Ответственное отношение к своему здоровью предполагает ежегодное прохождение профилактического обследования. При отсутствии жалоб на здоровье оно занимает немного времени. Чтобы сдать анализы в клинике АрсВита в СПБ и получить консультацию врача в удобное время, не отпрашиваясь с работы, следует заранее записаться на прием в медицинском центре.

Зачем нужны профилактические обследования

Многие заболевания на ранних стадиях протекают в скрытой форме, симптомы отсутствуют или выражены слабо. Отсутствие своевременной диагностики приводит к тому, что в дальнейшем лечение займет много времени. В некоторых случаях запущенных заболеваний добиться полного излечения невозможно, проблемы со здоровьем остаются на всю жизнь.

Необходимо учитывать, что сейчас многие заболевания, которые ранее наблюдались только у пациентов пожилого возраста, «молодеют». Чтобы сохранить здоровье, важно не пренебрегать профилактическими обследованиями и регулярной сдачей рекомендованных врачом анализов.

Что входит в программу обследования

Перечень лабораторных и инструментальных исследований, консультаций узких специалистов определяется врачом общей практики для каждого пациента индивидуально.

При составлении программы обследования учитываются:

возраст и пол пациента;

наличие факторов риска развития различных заболеваний;

ранее выявленные патологии;

образ жизни, рацион питания;

наличие жалоб на здоровье и прочее.

Например, с возрастом увеличивается риск развития многих эндокринологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой системы, ЖКТ поэтому список необходимых исследований расширяется.

Запишитесь заранее в медицинский центр АрсВита по телефону или на сайте, чтобы сдать анализы в СПБ в удобное время. Ознакомиться с перечнем доступных лабораторных исследований вы можете на сайте клиники. В центре также можно пройти аппаратные исследования и проконсультироваться с врачами различных специализаций.