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Некогда популярная группа System Of A Down в течение 15 лет не появлялась на американской сцене. Она вновь воссоединилась ради того, чтобы снять клип, демонстрирующих поддержку жителей Нагорного Карабаха, оказавшихся в эпицентре вооруженного конфликта.

Группа, участники которой имеют армянское происхождение, записали сразу две новых композиции – Genocidal Humanoidz и Protect the land. В роли композитора и автора слов выступил Дарон Макларян, который много лет является гитаристом System Of A Down.

Инициатором объединения группы стал барабанщик Джон Долмян. Он сообщил, что противоречия, из-за которых группа когда-то распалась, сейчас не имеют никакого смысла. Ведь нация находится в опасности из-за кровопролитной войны и нуждается в поддержке.

На одну из песен – Protect the land, был снят клип с использованием видео и фотокадров боевых действий на территории НКР.

По мнению вокалиста System Of A Down Сержа Танкяна, все то, что творит Азербайджан при поддержке Турции в Нагорном Карабахе – это военное преступление и грубейшее нарушение прав человека.

Все средства, которые группа выручит за скачивание композиций, она намеревается передать в Фонд помощи Армении.

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