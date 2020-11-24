Для разминирования территорий в Нагорном Карабахе будет применяться современная специальная техника. В настоящий момент колонна этой техники движется в столицу непризнанной республики Степанакерт из Еревана.

На помощь армянской армии, которая сейчас занимается разминированием, отправились саперы Международного противоминного центра, подчиняющегося главному оборонному ведомству России. В их распоряжении имеются новейшие робототехнические комплексы «Уран-6». Они предназначены для решения самых сложных задач по уничтожению любых взрывных веществ, а также обеспечению максимальной безопасности на заминированных объектах дорожной инфраструктуры и автомобильных трассах.

Напомним, что российский миротворческий контингент был введен в Нагорный Карабах 10 ноября. Согласно договору о мире, он будет находиться в НКР в течение пяти лет с возможным продлением этого срока. В составе миротворческих соединений сейчас находятся подразделения инженерно-саперных войск, которые и будут разминировать дороги.