Режиссер фильма о знаменитом форварде аргентинской национальной команды Диего Марадоне Эмир Кустурица заявил, что фильмы о футбольных «звездах» он снимать не планирует. Он пояснил, что Марадона был личностью, способной что-то рассказать зрителю. И это отличает его от современных футболистов.

На предположение, что следующий фильм будет о португальце Криштиану Роналду, сейчас играющем за туринский «Ювентус», 66-летний режиссер ответит, что да, это великий игрок, который заработал много денег, но кроме этого рассказывать о нем нечего.

Напомним, что 25 ноября Диего Марадона скончался. Ему было 60 лет. За карьеру игрока Диего помог завоевать «золото» чемпионата Италии неаполитанскому «Наполи», а также благодаря «руке бога» стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины в 1986 году. До 2010 года он был тренером той же аргентинской национальной команды.