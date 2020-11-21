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Выступая на форуме G20, который проходит в режиме видеоконференции, российский лидер Владимир Путин рассказал о двух ключевых проблемах, с которым столкнулось человечество. К ним он отнес стремительный рост бедности и безработицу.

Президент РФ заявил, что пандемия и связанные с ней ограничительные меры привели к тому, что миллионы людей остались без средств к существованию. Многие национальные экономики, которые демонстрировали устойчивый рост, сейчас стремительно падают. Безработица провоцирует бедность, с которой G20 обязательно придется что-то делать.

Не исключил Путин и риск девальвации валют во многих странах мира. Он связал ее с необходимостью государственной поддержки экономики, а также со снижением доходов, получаемых с налогов. По мнению российского президента, нынешний экономический кризис превосходит все остальные, с которыми мир сталкивался в последние годы. И по масштабу сопоставим разве что с Великой депрессией.

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  • Анна
  • 19.11.2020
  • читать 1 минуту
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