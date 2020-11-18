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В Тихоокеанском командовании американских ВМС появится еще одно соединение. Которое, по мнению военных обозревателей, создается специально для сдерживания Китая. Поднебесная империя в последние годы весьма стремительно модернизирует свои Вооруженные силы, не забывая и о флоте, что не может не беспокоить США.

Сообщается, что отношения Соединенных Штатов и Китая продолжают ухудшаться. Причем оба государства ни в чем не собираются уступать друг другу. Поэтому вполне вероятно, что они продолжат наращивать вооружения все теми же темпами.

Первый флот, который и станет новым соединением США, будет базироваться либо в Австралии, либо в Сингапуре. Однако в настоящий момент о его дислокации говорить рановато. Все дело в том, что заявления о создании нового флота совершенно ничем не подкреплены. Хотя эксперты уверены, что сперва необходимо задуматься о строительстве новых кораблей.

Впрочем, обозреватели поняли замысел США. Новое соединение, по их мнению, будет представлять собой лишь командно-управленческое звено. Которое получит в свое распоряжение корабли из других подразделений.

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