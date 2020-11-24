Томский детсад №39 попал в поле зрения региональной прокуратуры из-за информации об издевательствах над детьми. Она появилась в социальных сетях и тут же была взята ведомством на заметку.

Автор сообщения, которое было опубликовано в интернете, рассказал о том, что одна из сотрудниц учреждения взяла на вооружение новый способ воспитания. Детей, которые по ее мнению, себя плохо вели, она заставляла мыть полы и драить унитазы.

Автор не раскрывал номер детсада, но Следственному комитету все же удалось установить, что речь идет именно об учреждении №39. Теперь и СК, и прокуратура будут проводить проверки. По результатам которых правоохранители оценят выполнение персоналом детсада своих обязанностей, а также вполне могут возбудить уголовное дело.