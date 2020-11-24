Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Томский детсад №39 попал в поле зрения региональной прокуратуры из-за информации об издевательствах над детьми. Она появилась в социальных сетях и тут же была взята ведомством на заметку.

Автор сообщения, которое было опубликовано в интернете, рассказал о том, что одна из сотрудниц учреждения взяла на вооружение новый способ воспитания. Детей, которые по ее мнению, себя плохо вели, она заставляла мыть полы и драить унитазы.

Автор не раскрывал номер детсада, но Следственному комитету все же удалось установить, что речь идет именно об учреждении №39. Теперь и СК, и прокуратура будут проводить проверки. По результатам которых правоохранители оценят выполнение персоналом детсада своих обязанностей, а также вполне могут возбудить уголовное дело.

Вам может понравиться

Разработана первая в истории «соцсеть для секса»

Компания Killing Kittens, которая в течение 15 лет занимается организацией сексуальных оргий,…

СМИ сообщают о прибытии колонны американской бронетехники в Ирак

Сразу в нескольких СМИ появилось сообщение о том, что из Сирии на…

Суд в Петербурге арестовал мужчину, выбросившего сына своей знакомой из окна квартиры

Житель Санкт-Петербурга арестован по решению суда за покушение на убийство своего пасынка.…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 ноября – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 24 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 ноября – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 ноября – небольшая облачность, до -3 °C | Королев: погода, 24 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Подольск: погода, 24 ноября – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 24 ноября – облачно с прояснениями, до 6 °C |