Продюсер и актёр Марк Рудинштейн рассказал о мошеннической схеме юриста Михаила Цивина и его жены Натальи Дрожжиной.

Как сообщается, эта пара добывала информацию об артистах, чтобы использовать её затем в личных целях. Так, их часто видели на светских вечеринках – к примеру, без их участия не обошлось практически ни одно мероприятие, организованное Никитой Михалковым. Цивин и Дрожжина всегда пытались занять первые места, и, благодаря их поведению, о них сложилось впечатление серьёзных людей со связями.

Рудинштейн рассказал, что супруги однажды высказали претензию его помощнице за то, что им не было выслано приглашение на фестиваль «Кинотавр». Им был задан вопрос о том, кем они являются, после чем пара грубо сообщила помощнице Рудинштейна о неприятных последствиях.

Комментируя мошенничество супругов, Рудинштейн рассказал, что они втирались одиноким артистам в доверие, оказывали им помощь, приносили продукты, ухаживали за ними, а после этого уловками переписывали жильё на себя.

В настоящее время в отношении Цивина и Дрожжина было возбуждено уголовное дело, на спорное имущество был наложен арест.