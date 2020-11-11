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Турецкий лидер Тайип Эрдоган внимательно изучил соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном и «присоединил» к последнему несколько карабахских регионов. Он заявил, что армянские войска должны быть выведены в точном соответствии с графиком, ибо Турция обязательно проконтролирует его соблюдение.

По словам Эрдогана, Армения обязана уже к середине ноября освободить Кельбаджарский район. До 20 числа этого месяца войска должны быть выведены из Газахского и Агдамского районов. Наконец, уже в первый день декабря не должно быть войск в Лачинском районе. Президент Турции уверен, что данные территории вскоре станут частью Азербайджана.

Напомним, что соглашение также подразумевает создание сухопутного коридора между Азербайджаном и его эксклавом – Нахичеванской республикой. Существующий ныне Лачинский коридор пока остается в распоряжении Армении, так как связывает ее с НКР. Но в дальнейшем будет построена новая дорога.

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