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Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался насчёт ситуации с коронавирусом в регионе.

Вопрос был поднят во время совещания в Доме Правительства Татарстана. Согласно словам Минниханова, обстановка достаточно напряжённая, однако система здравоохранения с ней вполне справляется. В наличии имеются коечные места и лекарства.

Отмечается, что в регионе повысился темп роста новых случая заболевания коронавирусом – сейчас он находится в среднем на уровне 0,5-0,6%. Снизить этот темп или хотя бы не допустить увеличения его роста, как отметил глава региона, можно только строгим соблюдением всех требования – носить маски, обрабатывать руки антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

При этом Минниханов отметил, что ввод в регионе тотальных ограничений не планируется, так как для этого нет веских причин.

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