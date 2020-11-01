Ильхам Алиев, азербайджанский лидер, во время разговора с корреспондентами канала ARD отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе закончится только после признания Арменией своего поражения.

Согласно словам президента Азербайджана, война прекратится лишь тогда, когда Ереван примет победу Баку и освободит ранее оккупированные земли. Алиев добавил, что не потерпит вовлечения в данный конфликт третьей стороны, заявив, что происходящее в Карабахе является делом двух стран.

Глава азербайджанского государства отметил, что им удалось изменить существующие реалии, поэтому Армении следует считаться с этим. Он сообщил, что Карабах является землей Азербайджана, а потому его возвращение является вопросом справедливости и национальной гордости.