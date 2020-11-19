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Противоракета SM-3 Block IIA, испытания которой в четверг провели Соединенные Штаты, успешно поразила цель, выпущенную с корабля на Маршалловых островах. Этот тестовый запуск стал первым, когда разработанный США боеприпас уничтожил крылатую баллистическую ракету.

Напомним, что против подобных испытаний и разработки противоракет SM-3 Block IIA активно выступает Москва. Так, заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябкин ранее заявлял, что подобные боеприпасы девальвируют разработанные РФ средства ядерного сдерживания.

По мнению России, продолжение испытаний SM-3 Block IIA и игнорирование требований Москвы – это начало создания Соединенными Штатами потенциала, способного оказывать противодействие РФ.

Эксперт Константин Богданов отметил, что с противоракетами получилась «достаточно некрасивая ситуация». Все дело в том, что США неоднократно заявляли о том, что это вооружение создается не для перехвата МБР. Однако на деле они демонстрируют совершенно обратное.

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