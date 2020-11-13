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Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы заявил, что российское руководство неоднократно поднимало тему наемников в Нагорном Карабахе. Однако никто не пытался точно установить, кто именно привлекал боевиков из других стран.

Посол пояснил, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин упоминали количество наемников из стран Ближнего Востока. Но они никогда не говорили о том, на чьей именно стороне эти боевики. Чтобы прояснить ситуацию, Бюльбюль Оглы сообщил о наличии документа, в котором имеются подробные данные о наемниках, которых привлекла Армения. Он заявил, что эти бумаги будут переданы в соответствующие органы России.

Посол уточнил, что в документах представлены имена и фамилии, а также позывные наемных боевиков.

Напомним, что Сергей Лавров упоминал о том, что количество наемников в Карабахе достигло почти двух тысяч.

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