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В мексиканском штате Чьяпас команда порноактёров сняла видео для взрослых в национальном парке, после чего подверглась обвинениям со стороны властей.

Как отмечается, в съёмках участвовали три женщины и один мужчина. Местом для съёмки стала лодка, плывущая по реке Грихальва и проходящая через каньон Сумидеро.

Местные власти выразили возмущение данным видео, заявив, что порноактёры надругались над красотой парка. Отмечается, что подобные фильмы вредят образу штата и находятся за пределами морали и местных традиций. Также было выражено опасение, что съёмки способны навредить редким видам животных, обитающих в этих местах – крокодилам, паукообразным обезьянам и оцелотам.

А вот представители сферы туризма, напротив, посчитали, что подобные съёмки привлекут туристов, число которых сильно упало из-за пандемии коронавируса.

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